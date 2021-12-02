В России возбудили уголовное дело против депутата Госдумы от КПРФ

В России возбудили уголовное дело против депутата Госдумы от КПРФ10
- 2.12.2021, 10:20
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Накануне его лишили депутатской неприкосновенности.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин завел уголовное дело на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).
По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Там добычу и нашли сотрудники комитета охотничьего хозяйства Саратовской области, остановившие машину депутата.
Ранее сообщалось, что депутат попал больницу из-за обострившейся на нервной почве глазной болезни. Там ему провели операцию, все прошло штатно.
25 ноября депутаты Государственной Думы проголосовали за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.