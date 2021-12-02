Ученые выяснили, какому типу личности сопутствует успех в деньгах 1 2.12.2021, 10:38

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Исследование провели специалисты из Университета штата Джорджия.

Новое исследование ученых из Университета штата Джорджия в Соединенных Штатах показало, что принятие решений в сфере финансов и осознание рисков зависят не столько от опыта или рекомендаций знающих людей, сколько от типа личности самого человека.

Результаты работы опубликованы в журнале Personality and Individual.

Команда изучала особые черты, включенные в «Большую пятерку» — модель, которая отражает, как мы воспринимаем друг друга. Согласно ей личность человека имеет пять диспозиций: открытость опыту (соотносится с интеллектом), сознательность или добросовестность, доброжелательность, экстраверсию (когда переживания, интересы и эмоции ориентированы на окружающую действительность) и нейротизм (беспокойство, возбудимость, тревожность и неуверенностью в себе).

Авторы работы опросили 395 человек об их личности, способности справляться с финансовыми рисками, уровне счастья и нажитом капитале. При помощи расширенного статистического моделирования выделили три различных типа личности («контролируемый», under controlled; «чрезмерно контролируемый», over controlled и «устойчивый» (жизнеспособный, неунывающий, безотказный), resilient) с учетом их финансовой успешности и присущих черт из «Большой пятерки». Затем ученые анализировали, как у участников этих трех групп различаются перспективы и опыт.

Самой многочисленной была группа «чрезмерно контролируемых»: такие люди не любили авантюры и рискованные действия, которые порой могут приносить много денег, — например, инвестирование и торговля/продажа ценных бумаг. Они отличались покладистостью и добросовестностью, но были не слишком экстравертированными.

Две другие когорты оказались терпимее к риску. Так, «устойчивым» экстравертам были присущи приспособленность и стабильность, открытость и по большей части отсутствие невротичности. «Контролируемые» оказались менее сознательными, экстравертированными и в то же время невротиками. Им нравилось рисковать, но иногда они брали на себя слишком много.

Как выяснилось, люди, показавшие лучшие финансовые результаты и успешность в этом плане, как правило, относились ко второй группе: приспособленных и устойчивых экстравертов, но не невротиков. Они готовы идти на определенный риск, тем не менее не переоценивают возможности и учитывают последствия.

По словам ученых, они затронули малоизученную тему: хотя деньги сильно влияют на более популярные среди специалистов сферы жизни, такие как брак и воспитание детей, психологию, лежащую в основе получения материальных благ, исследуют по-прежнему относительно редко.

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