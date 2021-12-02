Украинский журналист Бутусов намерен судиться с президентом Зеленским 10 2.12.2021, 10:40

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Также будет иск против Государственного бюро расследований.

Журналист Юрий Бутусов будет подавать в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Также он намерен судиться с Государственным бюро расследований.

В эфире телеканала Украина 24 Бутусов заявил, что в ходе пресс-конференции Зеленский распространил о нем неправдивую информацию.

«Сделал это, чтобы дискредитировать те расследования, которые я провожу. Поэтому, конечно, ему придется отвечать в суде и за эту ложь, я уверен, там совершенно очевидный состав, ему придется извиняться», — сказал журналист.

По его словам, иск против Зеленского будет подан в ближайшее время.

«Я собираюсь привлечь президента к ответственности, чтобы он ответил перед журналистом по нашему законодательству на том же месте в прямом эфире, в той же обстановке, за ту лживую информацию, которую он распространил. Это по поводу того, что якобы я первый огласил информацию и распространил видео об ударе Байрактара 26 октября. По словам президента, то, что я это распространил, привело к гибели украинских воинов. Это абсолютно лживая информация. Ему придется отвечать в суде, шансов выиграть у него никаких», — подчеркнул он.

Также Бутусов будет подавать в суд на ГБР за возбужденное против него дело по статье «развязывание и ведение агрессивной войны».

«Буду подавать иск против Государственного бюро расследований за незаконное возбуждение уголовного дела против меня по статье 437 — развязывание и ведение агрессивной войны», — отметил он.

28 ноября Государственное бюро расследований сообщило, что начало уголовное производство в связи с публикацией Юрием Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы.

По словам Бутусова, видео снято «очень давно» на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины «в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами».

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