Мнение: Лукашенко полностью капитулировал в кейсе мигрантов

Мнение: Лукашенко полностью капитулировал в кейсе мигрантов5
- 2.12.2021, 10:56
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Европа предприняла жесткие и одновременно результативные действия.
Лукашенко полностью капитулировал в кейсе мигрантов, пишет телеграм-канал CYNIC.
Признано полное поражение - Беларусь от кризиса не выиграла ровным счетом ничего, уровень легитимности понизился, зато усилилось желание Запада резать хвост, хоть и по частям. Это отступление по всем фронтам мигрантского кризиса воспринимается достаточно плохо - приходится признавать, что "начальник" не только не всемогущий, но еще и сдавшийся раненый зверь.
Это не значит, что не произойдет очередной попытки атаки на Запад, но сейчас чудовищное поражение пришлось камуфлировать в странную браваду с ядерным оружием.
Цель последней нам доподлинно известна - продать Путину свою лояльность, чтобы по истечению времени зафиксироваться на троне и послать Кремль со всеми обязательствами и просьбами, так еще и денег отжать.
Лукашенко играет жену, которая обещает мужу "всю себя отдать", но ночью эта дамочка стукнет "папика" по голове статуэткой слоника, сумку с деньгами украдет, а на прощание оставит печальную записку: "Прости. Так было нужно".
И сейчас особенно интересно наблюдать за российскими телеграм-каналами, которые восприняли предложение "руки и сердца" как искреннее признание и заочно поставили галочку напротив победы гениальной стратегии Путина. Вот ребята удивятся, когда царевна окажется лягушкой, а Лукашенко сбежит со свадьбы... Сколько раз уже проходили - Лукашенко верить нельзя: идти на обязательства с ним невозможно - он обязательно предаст и еще украдет все семейное серебро.
Насчет мигрантов - Европа жесточайше троллит Лукашенко.
Плохие новости для нелегалов
Мигранты, застрявшие на границе Беларуси и ЕС, смогут запрашивать убежище только в Польше, Латвии, Литве или в самой Беларуси, сообщили в Еврокомиссии. В других странах ЕС этого будет сделать нельзя.
В Еврокомиссии также одобрили пакет помощи Литве, Латвии и Польше из-за ситуации на границе.
Мечты о Германии придется разрушить. Причем Европа действует на опережение, не давая возможность не только "торговать мечтой о Старой Европе", но и полностью делая невозможным повторение событий этого года.
Наконец, благодаря Лукашенко, Европа научилась делать жесткие, гуманные и одновременно результативные действия, которые как решают непосредственно проблему, так и наказывают ее инициатора. Это важный шаг - спустя 3 десятилетия Европейский Союз признал пораженческой стратегии постоянных уступок.
Так громко гремели ржавыми яйцами по кастрюлям, что оные отвалились. Массандра искала, но в озабоченном положении выложила картинку, что Лукашенко плевать на санкции.
Ну и ладно. Только зачем тогда поднимать истерику в прямом эфире и угрожать Польше очередным отключением "потока"? Уже на Польшу трижды успели напасть через телевизор и 50 раз через телевизор отключали полякам нефть, газ, свет, уголь... Правда, ничего так и не выразилось в реальности.
Лукашенко нужно подарить поварешку, пока не обнаружатся ржавые причиндалы, иначе нечем будет стучать по кастрюлям с криком "Караул".