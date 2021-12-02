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Ушел из жизни известный белорусский журналист Геннадий Кеснер

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  • 2.12.2021, 11:06
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Ушел из жизни известный белорусский журналист Геннадий Кеснер
Геннадий Кеснер

Ему было 50 лет.

В Минске после тяжелой болезни ушел из жизни член Совета Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), известный белорусский журналист Геннадий Кеснер.

Свою карьеру журналиста Геннадий Кеснер начинал на легендарных радиостанциях «Белорусская молодежная» и «Радио 101,2».

Многие годы Геннадий работал в негосударственных медиа, был одним из первопроходцев независимой радиожурналистики в Беларуси, становился лауреатом журналистских конкурсов и наград.

Редакция Charter97.org глубоко скорбит по поводу смерти талантливого журналиста и выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия.

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