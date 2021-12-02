Польские пограничники отбили 58 попыток прорыва нелегалов со стороны Беларуси 1 2.12.2021, 11:13

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Фото: погранкомитет Польши

Мигрантов пришлось сдерживать в экстремальных условиях.

За минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались пересечь 58 человек. В отношении 16 из них было вынесено постановление о выдворении с территории Польши, сообщает погранкомитет Польши.

В ноябре пограничники зафиксировали 8,9 тысяч попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, в октябре-17,5 тыс., сентябре-7,7 тыс., августе-3,5 тыс.

Minionej doby tj.01.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało przekroczyć 58 osób. Wobec 16 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

W listopadzie SG odnotowała 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z 🇧🇾 do 🇵🇱,w październiku-17,5 tys., wrześniu-7,7 tys., sierpniu-3,5 tys. pic.twitter.com/mk9g91Fykq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 2, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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