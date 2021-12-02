Эрдоган уволил министра финансов из-за ситуации с лирой 2.12.2021, 11:20

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Фото: Reuters

Турецкая национальная валюта обесценивается рекордными темпами.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку министра финансов Лутфи Элвана на фоне обвала курса турецкой лиры, сообщает «Зеркало недели. Украина».

На этом посту его сменит бывший замминистра финансов Нуреддин Небати. Как сказано в документе, Элван сам подал в отставку. Он возглавлял Минфин с ноября 2020 года.

Новый глава Минфина, как отмечает Daily Sabah, «решительный сторонник политики низких процентных ставок», поддерживаемой Эрдоганом.

Обвал курса турецкой лиры он называл «манипулятивной атакой» и заявлял, что он не нанесет ущерба экономике в долгосрочной перспективе.

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