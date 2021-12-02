В Польше за пособничество нелегальным мигрантам задержали белоруса 3 2.12.2021, 11:42

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Фото: @podlaskaPolicja

Фотофакт.

Вчера польские полицейские задержали двух человек в связи с пособничеством при незаконном пересечении границы.

Задержанные в Лосинке и Тонкелях водители, это польские и белорусские граждане. Этот район запрещен для посещения посторонними лицами, сообщает полиция Подлясья.

Они перевозили 5 граждан Ирака и 3 граждан Сирии, которые незаконно пересекли границу.

Wczoraj policjanci zatrzymali 2 osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani w Łosince i Tonkielach kierowcy, to obywatele Polski i Białorusi. Przewozili 5 obywateli Iraku i 3 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. pic.twitter.com/SrwZl53qXH — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 2, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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