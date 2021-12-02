Попавшая под санкции «Белавиа» потеряла еще два лизинговых самолета Boeing 5 2.12.2021, 12:05

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Фото: planespotters.net

Воздушные суда из Стамбула перегнали в аэропорты Нидерландов и Чехии.

В последние дни из флота «Белавиа» были выведены как минимум два Boeing 737−800, это заметил телеграм-канал «От Винта | Авиация Беларуси».

Воздушные суда с регистрационными номерами EW-438PA и EW-543PA прибыли в Стамбул, где «потеряли» белорусскую регистрацию EW, обретя номера Сан-Марино T7−438 и Ирландии EI-GYP, после чего их перегнали в аэропорты Вонсдрехта (Нидерланды) и Остравы (Чехия).

Как отмечает телеграм-канал, в городах, куда прибыли самолеты, находятся базы по обслуживанию воздушных судов — туда часто прилетают самолеты для передачи между владельцами. Названные самолеты принадлежат лизинговым компаниям Air Lease Corporation и SMBC Aviation Capital. Кроме 737 MAX и Embraer E2 (оба — в лизинге у ALC), бортов данных лизинговых компаний у «Белавиа» больше нет. Интересно также, что борт EW-543PA эксплуатировался компанией короткий срок — белорусскую регистрацию он получил лишь в феврале 2020 года.

Напомним, ранее белорусская авиакомпания уже отправила три своих новейших самолета Embraer в Казахстан. По информации, которую нам удалось получить, для бортов искали временную стоянку.

15 ноября в ЕС утвердили новые критерии санкций против официального Минска. Ограничения ЕС против Беларуси будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа», рассказал глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

Вчера ЕС окончательно утвердил пятый пакет санкций против режима Лукашенко.

В него попали 17 человек и 11 организаций, в том числе и «Белавия».

Санкционный список опубликуют сегодня, 2 декабря.

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