Режим получил звонкую пощечину от Праги 2 Александр Фридман

2.12.2021, 12:12

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Александр Фридман

Произошедшее с полковником Базановым — исключительно неприятная история для всей номенклатуры Лукашенко.

В эфире канала «Беларусь 1» депортированный из Чехии глава федерации футбола Беларуси Владимир Базанов пожаловался на «психологическое давление» со стороны чешской полиции. И это «психологическое давление» возмутило чиновника. А вот к ставшим в Беларуси обыденностью физическим и психологическим пыткам над противниками режима Лукашенко – вышеупомянутый канал «Беларусь 1», к слову, не стыдится демонстрировать их – полковник очевидно относится спокойно. По крайней мере он никогда публично не возмущался ими.

В целом же официальный Минск отреагировал на казус Базанова очень вяло. И это при том, что чиновника и его супругу задержали, с позором выдворили из Чехии и аннулировали шенгенские визы, закрыв въезд в ЕС. О скандале писала мировая пресса, а чешское руководства без обиняков заявило, что высылка Базанова имеет политическую подоплеку, и подчеркнуло, что такого рода функционерам в Чехии (читай в ЕС) в принципе не место.

Столь сдержанная реакция Минска на звонкую пощечину от Праги имеет свои причины: произошедшее с полковником Базановым – исключительно неприятная история для всей номенклатуры Лукашенко. Уделять ей особое внимание не в интересах диктатуры: на месте «главного футболиста», почувствовавшего на собственной шкуре отношение к режиму Лукашенко в Европе, мог оказаться любой винтик из государственной машины. Дело четы Базановых – выразительный европейский сигнал для всего государственного аппарата Беларуси. И в высших эшелонах белорусской власти явно не хотят, чтобы этот сигнал дошел да своего адресата.

Александр Фридман, Telegram

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