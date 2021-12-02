Врачи рассказали, кто может первым заразится штаммом «Омикрон» и как он проявляется 7 2.12.2021, 12:34

6,336

Значительную часть заболевших составляют непривитые.

Недавно мир всколыхнула новость о новом штамме коронавируса «Омикрон». Он активно распространяется и гораздо опаснее «Дельты», сообщает «Сегодня».

Пациенты с новым штаммом, как отметила врач из ЮАР Анджелика Кутзи, чаще всего — молодые люди. В основном это были здоровые мужчины, которые пришли «очень уставшими». Кроме того, больше половины из них не были вакцинированы.

Конкретные последствия заражения этим вариантом коронавируса врачи пока не проанализировали.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что ответа, защищает ли вакцинация от COVID-19 от нового штамма коронавируса «Омикрон», пока нет.

«Сейчас буквально в течение двух недель будут ответы на большинство вопросов. Большое количество людей, ученых, исследователей будут изучать, как вирус передается, как он передается в группе вакцинированных. Я считаю, что через 10 дней мы ответим на все вопросы», – отметил Комаровский.

Анджелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах нового штамма:

пациенты жаловались на сильное чувство усталости;

у шестилетнего заболевшего зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;

у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

«Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме», – сказала врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».