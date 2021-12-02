Фильм о белорусских протестах номинировали на «Оскар» 2.12.2021, 12:41

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Кадр из фильма «Courage»

Лента Алексея Полуяна попала в лонг-лист в категории «Лучший документальный фильм».

Документальный фильм Алексея Полуяна (Courage) «Смелость» о прошлогодних протестах в Беларуси попал в лонг-лист кинопремии «Оскар». Об этом режиссер рассказал у себя в Facebook.

«Смелость» (Courage) квалифицировался на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Сейчас в лонг-листе 138 картин. Попадет ли лента Полуяна в шорт-лист премии, станет известно уже 21 декабря.

— Дзякуй усім дарагім і любімым людзям, якія дазволілі пражыць жнівень 2020 разам і данесці праўду пра Беларусь на ўвесь свет, а таксама кожнаму мірнаму і вольнаму беларусу, які пераадолеў свой страх! Жыве Беларусь! — поделился автор картины.

Напомним, фильм рассказывает о трех актерах белорусского Свободного театра — Марине Юревич, Павле Городницком и Денисе Тарасенко (Павел и Денис — участники белорусской группы «РСП»). Они становятся свидетелями и участниками послевыборных событий августа 2020 года в Беларуси.

Премьера картины «Смелость» состоялась на Берлинском кинофестивале в 2020 году, ее также показали в «документальных Каннах» — на фестивале IDFA в Амстердаме. Лента выходила в широкий прокат более чем в 30 городах Германии, Австрии, Польши и Литвы. Сейчас фильм показывают в кинотеатрах США.

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