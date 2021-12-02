«Пурга» для избранных
- Телграм-канал «Серпом По»
- 2.12.2021, 12:53
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Времена трудные, в России, мягко говоря, неладно.
Удобная для начальства штука – ковид.
Под его предлогом оно запрещает оппозиционные пикеты, митинги, шествия.
А теперь пресс-головы из Кремля применили ковид для того, чтобы отменить свободную аккредитацию журналистов на пресс-конференцию Путина 23 декабря.
«Он прибежал в волненье крайнем и сообщеньем всех потряс», - пел Высоцкий. Вот и Песков повеселил общественность заявлением: «Мы будем сами выходить на журналистов».
На ежегодную «пургу», метущую с вершин кремлёвского Эвереста от нашего Великого Йети, соберут в Манеж 500 журналистов. Им надо будет сдать три ПЦР-теста. Это будут «федеральные СМИ, работающие по президентской повестке», «через полпредства в округах мы будем приглашать региональные СМИ». И, конечно, для плюрализма «у нас будут зарубежные СМИ».
Трудно поверить, что фильтр, помимо вируса не задержит некоторое число журналистов с неудобными вопросами. Времена трудные, в стране, мягко говоря, неладно. Волнений у лидера много. Не надо его беспокоить.
Телграм-канал «Серпом По»