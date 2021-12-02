Мнение: Синепалый рано или поздно сдаст всех 2.12.2021, 13:00

4,968

Патологическая ложь приводит к оговоркам, которые будут иметь для узурпатора серьезные последствия.

В потоке сознания синепалого узурпатора очень сложно найти хоть одно слово правды, причем, даже там, где врать совсем необязательно, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Классическим примером этого является утверждение (оно войдет в учебники психиатрии) про отца, погибшего на фронте. Или совсем недавно о памятных голодных послевоенных годах на совещании в Минобороны.

Или вот по последней версии миграционный кризис организовали чеченцы, что явно позабавило даже Киселева.

По информации «Ника и Майка», не организовали, но могли быть привлечены к организации, причем самим синепалым и его старшеньким Витей. СМИ уже писали, что летом были замечены отличающиеся от иных мигрантов и белорусских мусульман группы. Так что здесь соврал и проговорился одновременно.

Привлеченная сторона должна за это сказать особое спасибо теперь. Нечему удивляться: синепалый рано или поздно сдаст всех.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».