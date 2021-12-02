Группы мигрантов собираются возле польской границы и используют белорусские военные объекты
- 2.12.2021, 13:20
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Польская разведка показала видео, снятое с воздуха.
Мигранты с белорусской стороны собираются в группы и размещаются в белорусских пограничных пунктах, сообщает официальный профиль войск территориальной обороны Польши.
Группы визуальной разведки Польши круглосуточно ведут мониторинг обстановки на польско-белорусской границе.
Migranci po stronie białoruskiej lokowani są w obiektach straży granicznej.— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) December 2, 2021
Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT całodobowo prowadzą monitoring sytuacji w strefie przygranicznej oraz po stronie #BelarusBorder#Terytorialsi #SilneWsparcie #PolandHoldtheLine #Poland #migrants pic.twitter.com/ayAXX9M83p
Z pokładu policyjnego Black Hawk'a @PolskaPolicja widzimy więcej... #NaStrażyGranicy #PomagamyiChronimy pic.twitter.com/fYm4vX9ONX— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 1, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.