Денег нет: в Беларуси массово сокращают количество поездов 3 2.12.2021, 16:05

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БЖД вводит новый график перевозок.

Белорусская железная дорога сообщила, что вводит новый график движения поездов на 2021/2022 год. И поездов станет сильно меньше, чем раньше.

Важная цифра: в новом графике предусмотрены курсирование 272 пар поездов регионального экономкласса. Годом ранее в расписании было почти на 100 поездов больше.

БЖД пишет, что график сформирован «на основании мониторинга спроса на перевозки, направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта» и «в результате проведенной совместной работы с облисполкомами по оптимизации размеров движения на малоинтенсивных участках и организации регулярных автомобильных перевозок».

«Телеграф» напоминает, что согласно предыдущему графику БЖД, утвержденному на 2020-2021 года, в сутки было предусмотрено «до 632 поездов региональных линий экономкласса».

Сейчас в новости говорится про пары поездов — значит, отдельных рейсов станет 272х2=544. И это значит, что в отдельные дни станет на 88 поездов меньше, чем годом ранее.

Что нового в графике?

Новые пятивагонные поезда ЭПм будут обслуживать маршруты №701/702 Минск – Брест, №№ 715, 716, 739, 747, 748 Минск – Гомель. А составы ЭПр, которые ходили на этих маршрутах раньше, задействуют «в обслуживании маршрутов поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса».

По пятницам и выходным станет больше поездов на Гомель. Так, новый поезд №756 Минск – Гомель будет отправляться из Минска в 19:36 прибытием в Гомель в 23:18 (по пятницам, субботам и воскресеньям); в обратном направлении поезд №755 Гомель – Минск будет отправляться в 4:43 и прибывать в Минск в 7:53 (в субботу, воскресенье и понедельник).

После окончания электрификации участка Светлогорск – Калинковичи продлят поезда региональных линий бизнес-класса Минск – Светлогорск до Калинковичей, а еще организуют новый бизнес-маршрут Минск – Жлобин. А в поездах бизнес-класса Минск – Орша станет больше мест за счет запуска пятивагонных составов ЭПр.

Поезда в Москву, Санкт-Петербург и Адлер сохранятся, кроме того, БЖД прорабатывает возможность запуска поездов до Мурманска, Архангельска, Анапы, Минеральных Вод и Кисловодска.

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