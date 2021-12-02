«Не трать мое время, иди гуляй»: как минчанка поговорила с квартирным аферистом 3 2.12.2021, 13:48

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иллюстрацонное фото

На заманчивое объявление белоруска наткнулась сразу на нескольких профильных сайтах.

Предновогодний период — самое время верить в чудеса, но, предупреждаем, на рынке аренды вы Деда Мороза вряд ли найдете. Историю о «сладких» квартирах по дешевке и залоге на карточку мы писали уже не раз и даже не два. Грабли те же, жертвы новые. Кажется, схема известна всем, но она продолжает работать.

Читательница Onlíner поделилась с нами своей историей общения с квартирным аферистом. Журналисты также с ним связались. Рассказываем, что из этого получилось.

На заманчивое объявление минчанка наткнулась сразу на нескольких профильных сайтах: всего 600 рублей в месяц за большую однушку с ремонтом в самом центре города. Ну как не открыть? При этом объявление подробное, чтобы сомнений у потенциальных квартирантов вообще не осталось: тут тебе и встроенная кухня со всей «начинкой», и «НОВЫЙ» ортопедический матрас, стиралка и маленькие коммунальные:

«Квартира очень большая, просторная, свободная, не перегружена вещами. Площадь 50 квадратных метров. Квартира полностью укомплектована. Кухня: встроенная кухня, плоская варочная поверхность, микроволновка, 2-камерный холодильник, стол, стулья. Комната: большой плоский телевизор, двуспальная кровать с НОВЫМ ортопедическим матрасом, письменный стол, диван. Новая бытовая техника и сантехника Villeroy & Boch, стиральная машина-автомат, водонагреватель в ванной и на кухне, СЧЕТЧИКИ НА ОТОПЛЕНИЕ, на воду и свет, маленькие коммунальные. Рассмотрю жильцов с животными. Цена в объявлении указана без коммунальных услуг. Они оплачиваются отдельно. Я собственник квартиры. Если есть дополнительные вопросы, ПИШИТЕ на Viber/Whatsapp», — пишет арендодатель.

Однако наших людей уже так просто не проведешь. Минчанка заметила, что на разных сайтах в объявлении указаны разные собственники и цены. В одном случае квартиру сдает Денис за 600 рублей в месяц, в другом — Татьяна за 235. Девушка решила уточнить этот момент и написала владельцу. Видно, что дополнительные вопросы «собственнику» были в тягость:

Заметив неладное, минчанка не растерялась и продолжила переписку, чтобы узнать, в чем же «развод». Финал истории классический.

Заметим, что на Onlíner объявление о сдаче просторной однушки уже почищены, но в интернете найти эту квартиру все еще можно. Мы также решили попробовать «удачу», клюнув на предложение арендодателя. Вот, что из этого вышло:

Ни мы, ни минчанка деньги арендодателю, конечно, не перевели (что и всем советуем). Изображение героя скрыто в целях безопасности, поскольку на аватарке могло использоваться фото непричастного к делу человека. Также в объявлении могут фигурировать фотографии чужой квартиры.

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