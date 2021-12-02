На британской ферме найдены два клада бронзового века 2.12.2021, 13:54

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иллюстрационное фото

Помог ребенок.

13-летняя девочка обнаружила клад из 65 топоров и других предметов во время поисковой поездки в поле недалеко от Ройстона, Хартфордшир, а еще один клад был найден поблизости, пишет «Новое время».

Археологи нашли около 200 предметов, когда начали раскопки вокруг места обнаружения первого клада.

Предметы отправились в Британский музей, где их изучат специалисты. Ученые полагают, что находки могут быть связаны, и оба рассматривались как потенциальные «сокровища» в соответствии с английским «Законом о сокровищах».

Первый клад, в том числе лезвия топоров, датируемые примерно 1300 годом до нашей эры, был обнаружен 13-летней Милли из Саффолка, которая занималась разведкой вместе со своим отцом. Когда он откопал первый предмет, Милли сказала, что они пошутили, что это может быть топор — и так оно и было.

Другие участники той же организованной поездки определили еще один потенциальный клад очень близко к топорам Милли.

Археологи из Совета графства Кембриджшир и Oxford Archeology East были немедленно вызваны для проведения профессиональных раскопок на этих двух участках на следующий день.

Советник Лорна Дюпре, председатель комитета совета по окружающей среде и зеленым инвестициям, сказала: «Мы можем подтвердить, что то, что мы считаем двумя кладами бронзового века, содержащими около 200 предметов, было найдено на земле недалеко от Ройстона. Они рассматриваются как два отдельных, но связанных друг с другом потенциальных сокровища, как это определено в Законе о сокровищах 1996 года».

Она сказала, что эти два клада были «очень захватывающим открытием». По ее словам, Милли планирует возвращаться сюда с отцом каждое воскресенье в надежде найти еще один клад.

Милли сказала, что если ей предложат деньги за ее часть находки, они будут разделены поровну с землевладельцем.

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