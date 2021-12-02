Александр Невзоров: В России опубликовали настоящие «цифры счастья» 2.12.2021, 14:40

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Александр Невзоров

Публицист высмеял свежие данные ВЦИОМ.

«ВЦИОМ опубликовал настоящие цифры счастья. И по данным ВЦИОМ аж 84% населения России абсолютно и совершенно счастливы – 84%», ― рассуждает российский публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы»:

— Оставшиеся проценты не вполне уверены в полноте своего счастья. Есть еще где-то, по-моему, 4 или 6 отщепенцев, которые несчастливы при виде российской реальности, но все остальные превосходят весь мир по индексу счастья.

Скорее всего, это тот редкий случай, когда ВЦИОМ не врет, потому что действительно у русских в России, у россиян есть все абсолютно серьезные основания для счастья.

Смотри, российские зэки, они счастливы, что максимальная длина шваберных ручек всего полтора метра, и что на этих ручках нет зазубрин.

В российских тюрьмах счастливы оттого, что они еще не арестованы своим начальством за пытки заключенных, произведенных по прямому приказу этого начальства. Потому что если они не будут арестованы за выполнение приказа пытать, то они будут арестованы за невыполнение этого приказа. То есть, есть от чего быть счастливым.

Счастливы сейчас депутаты Государственной думы, которые в первый раз в своей жизни стоят в очереди в кассу за полумиллионной зарплатой. Счастливы лоси, счастливы лососи. А счастливы лоси, потому что, во-первых, есть возможность организовать новую партию «Лоси России» в надежде на то, что неприкосновенность депутата Рашкина будет передана лосям.

А Рашкин для того, чтобы больше никогда не путать никого с кабанами и не пристрелить товарища по партии, например, или кого-нибудь из лесников, он сейчас наконец-то делает себе операцию на глазах.

Вот с лососями сложнее. Но там все очень запутанно. Дело в том, что вдруг безумно выросли цены на красную икру. Граждане обратились во все инстанции, подняли трезвон по всему интернету. И последовал ответ настолько пространный, настолько туманный и в общем, ссылка на лососей, что это решение союза лососей – поднять цену на икру. А Минторг, торговые сети здесь абсолютно не при чем. И пожалуйста, товарищи, пишите в союз лососей, жалобы принимаются в любом водоеме России.

Счастливы артисты и гардеробщицы МХАТ, потому что их театр все-таки напрямую не передали талибам*, а просто сменили одного религиозного фанатика на другого.

Счастлив Путин, который обнимает новую ракету в 9 Махов. Счастливые артистки, которые не очень понимают, что такое махи. Почему-то они решили, что вероятно, имеется в виду известная картина Гойи «Обнаженная Маха», и они готовят маечки и рейтузы, на которых будут все 9 Маха изображены.

Счастливы олигархи, которым за этот год, 21-й удалось обгрызть Россию со всех сторон примерно на 38 миллиардов.

Счастливы генералы Росгвардии, укравшие 200 миллионов.

Счастливы следователи, которые думают, что им удастся этих генералов посадить. И счастливы дети. И это самое главное.

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