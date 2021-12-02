Военный эксперт: Наступление российской армии на Украину по суше будет авантюрой 17 2.12.2021, 14:50

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Украинские военные на сегодняшний день имеют несколько преимуществ.

По состоянию на ноябрь 2021 года 115 тыс. российских военнослужащих разместились у границ Украины — на землях Белгородской, Воронежской, Ростовской и Смоленской областей РФ, — а также в оккупированном Крыму.

Но даже такого скопления сил недостаточно для проведения глубоких операций на территории Украины, пишет журнал НВ со ссылкой на мнение нескольких экспертов в сфере безопасности. В частности, в этом уверен Сергей Згурец, военный эксперт и директор информационно консалтинговой компании Defense Express.

Он объясняет: для полноценного, победоносного наступления преимущество в личном составе должно быть минимум трехкратное, а то и шестикратное. Россияне рассчитывают, что на Донбассе количественный состав ВСУ не превышает 30−35 тыс. солдат, однако силы там значительно больше, отмечает эксперт. Да и главное: украинская армия — это 235 тыс. активных военнослужащих и 400 тыс. резервистов, поэтому сотни тысяч россиян для победы над ней мало.

С этим согласен Игорь Кабаненко, адмирал и экс-замминистра обороны. «У нас все взгляды устремлены к востоку и северу, но там у России нет трехкратного преимущества для проведения стратегической наземной наступательной операции, — говорит он. — А без этого наступление на суше будет выглядеть авантюрой».

Украинская же армия на сегодняшний день имеет, по мнению Згурца, свои преимущества: подготовленную систему противовоздушной обороны, эффективные системы радиосвязи Harris, беспилотники Bayraktar, противотанковое вооружение — управляемые ракеты Стугна и Корсар от КБ Луч, ракетные комплексы Javelin.

И если Россия объявила набор резервистов в армию в рамках проекта БАРС-2021, в котором задействованы военкоматы государства-агрессора, то Украина рассчитывает в случае необходимости привлечь добровольцев. Их будет курировать известный ветеран Дмитрий Ярош, недавно ставший советником главнокомандующего ВСУ. «Главной моей задачей будет привлечение в случае необходимости добровольческого человеческого потенциала для укрепления ВСУ, работа с молодежью допризывного возраста и еще очень много задач — по территориальной обороне, по другим вещам», — отметил тот в разговоре с НВ.

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