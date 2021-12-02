Глава Пентагона призвал Россию снизить «температуру в регионе» 4 2.12.2021, 15:26

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Ллойд Остин

Фото: AFP

Также Ллойд Остин назвал ее «Советским Союзом».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия должна «быть прозрачной» относительно наращивания военных сил у украинских границ. Остин ошибочно назвал ее Советским Союзом, передает Reuters.

«Все, что мы будем делать, будет сделано в рамках международного сообщества. Но лучшим решением было бы, если мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину», – подчеркнул глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что надеется, что США и Россия смогут решить вопросы и проблемы и снизить температуру в регионе.

Энтони Блинкен заявил, что если Россия продолжит идти по пути конфронтации с Украиной, то Соединенные Штаты Америки будут готовы принять экономические санкции против РФ, от которых ранее отказывались.

Ранее Washington Post писал, что Белый дом рассматривает варианты сдерживания российского вторжения в Украину. Вашингтон изучает формат введения расширенных санкций против Москвы и предоставление дополнительной военной помощи Киеву.

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