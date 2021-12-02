закрыть
2 декабря 2021, четверг, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Пентагона призвал Россию снизить «температуру в регионе»

4
  • 2.12.2021, 15:26
  • 3,744
Глава Пентагона призвал Россию снизить «температуру в регионе»
Ллойд Остин
Фото: AFP

Также Ллойд Остин назвал ее «Советским Союзом».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия должна «быть прозрачной» относительно наращивания военных сил у украинских границ. Остин ошибочно назвал ее Советским Союзом, передает Reuters.

«Все, что мы будем делать, будет сделано в рамках международного сообщества. Но лучшим решением было бы, если мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину», – подчеркнул глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что надеется, что США и Россия смогут решить вопросы и проблемы и снизить температуру в регионе.

Энтони Блинкен заявил, что если Россия продолжит идти по пути конфронтации с Украиной, то Соединенные Штаты Америки будут готовы принять экономические санкции против РФ, от которых ранее отказывались.

Ранее Washington Post писал, что Белый дом рассматривает варианты сдерживания российского вторжения в Украину. Вашингтон изучает формат введения расширенных санкций против Москвы и предоставление дополнительной военной помощи Киеву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип