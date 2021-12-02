«Белавиа» разваливается на глазах 7 2.12.2021, 15:31

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Как действуют санкции, которые якобы «не работают».

В последние дни из флота «Белавиа» были выведены еще как минимум два Boeing 737−800. Воздушные суда с регистрационными номерами EW-438PA и EW-543PA прибыли в Стамбул, где «потеряли» белорусскую регистрацию EW, обретя номера Сан-Марино T7−438 и Ирландии EI-GYP, после чего их перегнали в аэропорты Вонсдрехта (Нидерланды) и Остравы (Чехия).

Это результат введения санкций, «которые не работают». Такими темпами от белорусской авиации останется только неприятное воспоминание, связанное с миграционным кризисом и захватом самолета, пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

В памяти всплывают августовские кадры работников «Белавиа» с плакатами, а также общение представителей коллектива с начальством. По данным «Медиазоны», 14 августа сотрудники «Белавиа» встретились с руководством в центральном офисе. Собеседник издания уточнил, что начальство просило подчиненных не выходить в забастовку, «иначе компания умрет сегодня же».

Ну что, друзья, мысли о забастовке откинули в сторону, а компания все равно умирает, большое количество самолетов уже пришлось вернуть. То ли еще будет.

Эта проблема касается каждого белорусского рабочего, который поддался на уговоры и запугивания руководства и с расчетом, что все нормализуется, вышел на работу. 27 лет верили тирану, когда общество проснулось от анабиоза и открыло глаза, то мы вдруг повелись на слова начальничков, которые участвовали в кражах на выборах наших с вами голосов, и поверили в то, что все еще можно «нормализовать».

Нет, друзья, нормальной жизни уже не будет с этим режимом. Назад откатить уже ничего не получится. Метаморфозы, происходящие с нашим обществом и страной, необратимы. Изменения, хотите вы этого или нет, ведут нас к смене действующего режима. А вот на что мы его будем менять, будет зависеть только от самих людей.

Сделайте верный выбор, останьтесь дома. Это единственно безопасный способ изменить ситуацию в нашей стране. Когда законы и суды направлены на расправу с инакомыслием, рассчитывать на какие-то законные или бюрократические пути изменений глупо.

Спасайте родину.

Бастуй, Беларусь!

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