Еще один российский регион остался без угля 5 2.12.2021, 15:45

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Поставщики начали массово отказываться от исполнения контрактов.

Регионы российской Сибири один за другим сообщают о сложностях с поставками угля для котельных на старте отопительного сезона, пишет finanz.ru.

Вслед за Алтайским краем, где под угрозой замерзнуть в домах остались жители двух районов, о проблемах с угольным снабжением заявили власти Омской области.

На фоне резкого роста цен на уголь поставщики начали массово отказываться от исполнения контрактов, заявил в четверг ТАСС замглавы регионального министерства энергетики и ЖКХ Сергей Цуканов.

По его словам, 11 муниципальных районов Омской области проинформировали о рисках поддержания нормативного запаса угля в отопительный период.

«По текущей ситуации на внутреннем рынке, связанной с ростом стоимости угля и отказом поставщиков от исполнения контрактов, направлены письма в Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области, прокуратуру, Министерство строительства РФ и Министерство энергетики РФ», - сообщил Цуканов.

В пресс-службе омского Минэнерго подтвердили проблемы с поставками и сообщили, что рассматривают вопрос о выделение средств из резервного фонда региона на закупку топлива.

В Алтайском крае, напомним, проблемы с поставками угля начались около двух месяцев назад. Местные власти объясняли происходящее подорожанием топлива, которое завозят из Кемеровской области, и его дефицитом в связи с большим объемом экспортных поставок.

Во вторник, 30 ноября, СК РФ по Алтайском краю начал поверку в связи с сообщениями о том, что жители Локтевского района не могут отапливать свои дома и вынуждены незаконно рубить древесину, чтобы не замерзнуть.

«Выросшие цены на топливо не позволяют социально незащищенной категории граждан приобрести. По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки», - сообщила пресс-служба ведомства.

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