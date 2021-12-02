Число трудовых ресурсов в Беларуси продолжает сокращаться 4 2.12.2021, 16:10

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Чем это опасно для экономики?

В Беларуси продолжительное время сокращается число трудовых ресурсов. По-видимому, число занятых в экономике продолжит уменьшаться, что, безусловно, негативно скажется на экономике.

На начало текущего года в экономике Беларуси было занято 4,295 млн человек. В октябре 2021 года этот показатель составлял уже 4,265 млн человек. То есть за 9 месяцев экономика страны потеряла около 30 тыс. занятых.

Исходя из данных Национального статистического комитета, число трудовых ресурсов сокращается во всех областях страны.

В регионах за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметнее всего численность занятого населения сократилась в Минске – примерно на 10 тыс. человек, в Витебской области (на 6570) и Минской области (на 6540). Меньше других лишилась работников Гродненская область – там стало меньше на 4051 работника.

В Могилевской области стало меньше за 9 месяцев занятого населения на 5468 человек, в Гомельской – на 5181, в Брестской – на 4886.

Если посмотреть на помесячную занятость по всей стране, она также все время сокращается.

Например, в апреле текущего года в экономике страны занятость снова упала по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4,289 млн человек, в мае – уже 4,272 млн человек, в октябре – 4,265 млн человек.

«Ежедневник» также посмотрел, как выглядела ситуация с занятостью в последние пять лет. К сожалению, цифры говорят о том, что число занятых все время продолжает сокращаться, и это снижение ускоряется.

Так, согласно данным Белстата, в среднем за последние несколько лет численность занятых в экономике страны выглядела так:

2015 год – 4,496 млн человек

2016 год – 4,406 млн человек

2017 год – 4,354 млн человек

2018 год – 4,338 млн человек

2019 год – 4,334 млн человек

2020 год – 4,32 млн человек

С чем связано?

Причина данного процесса, уверены эксперты, в первую очередь в демографической ситуации, а если конкретнее, в старении населения.

«Сейчас мы как раз входим в период, когда у нас на пенсию выходя беби-бумеры, а это очень большая когорта людей. Это не значит, конечно, что достигнув пенсионного возраста, они моментально уходят с рынка труда – половина людей продолжает работать в среднем лет пять. Но рано или поздно они все-таки полноценно уходят на пенсию», – поделилась свои мнением с «Ежедневником» экономист, академический директор BEROC (Киев) Катерина Борнукова.

Вторым важным фактором, влияющим на снижение трудовых ресурсов, эксперт назвала миграцию. Так, после кризиса 2015-2016 годов, согласно статистическим данным Польши, там идет рост белорусских граждан, которые получили разрешение на проживание в стране. Кроме Польши, много белорусов работают и в России. Правда, сколько их, неизвестно, поскольку с Россией у Беларуси отсутствует контроль на границе.

Число не занятых продолжит расти

Все это негативно влияет на экономику, подчеркнула экономист.

Сокращение трудоспособного населения ведет к тому, что ВВП будет ниже, чем мог бы быть, отметила Борнукова.

«Кроме этого, получается, что нагрузка на пенсионную систему растет с двух сторон. С одной стороны, увеличивается число людей, которые ухолят на пенсию, с другой, уменьшается количество людей, которые платят взносы в ФСЗН. И закономерно возникает ухудшение баланса пенсионного фонда, который может привести к повышению налогов, а это в свою очередь, тоже плохо для ВВП», – рассказала эксперт.

Экономист предполагает, что ситуация будет только ухудшаться.

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