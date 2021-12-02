Мария Колесникова: Уход Лукашенко — вопрос времени 5 2.12.2021, 16:21

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Мария Колесникова

Во властных структурах есть силы, готовые к переговорам по выходу из кризиса.

24 декабря суд будет рассматривать поданную защитой Марии Колесниковой жалобу на приговор — 11 лет колонии общего режима. Мария письменно ответила на вопросы журналиста немецкого издания DW.

— Родители одарили меня геном оптимизма, и даже в тюрьме я радуюсь каждому дню. Я точно знаю, что это закончится, и я смогу увидеть и обнять своих родных и близких. Даже при почти полном отсутствии переписки весь год я чувствую заботу и любовь людей в Беларуси и во всем мире. Это дает колоссальную силу и энергию. В тюрьме не хватает всего: воздуха, солнца, музыки, флейты, писем, общения и душа. Но когда знаешь, зачем (ты живешь), все равно, как (это происходит), — пишет Мария.

Мария Колесникова и Максим Знак были задержаны 9 сентября 2021 года. Спустя чуть менее чем год их осудили на 11 и 10 лет колонии по трем статьям Уголовного кодекса. Сами осужденные настаивают, что действовали строго в рамках закона.

— Я много раз говорила, что приговор мне и Максиму — это абсурд, потому что никто из нас не виновен. Точно так же, как и огромное количество белорусов, находящихся сейчас в тюрьмах. Режим хочет переложить всю ответственность на нас за свои ошибки. В действительности захват власти в Беларуси совершил один человек. Цифры в 10 и 11 лет только подтверждают этот факт.

Колесникова подчеркивает, что не жалеет о решении остаться в стране «ни на йоту».

— Тюрьмы переполнены честными, отважными белорусами, которые и не думают сдаваться, даже несмотря на беспрецедентное давление. Для меня честь пройти со своим народом этот путь к свободе и переменам. У каждого своя роль в этой истории.

Она подчеркивает что «ни о каких просьбах о помиловании не может быть и речи».

— Ведь я, как Максим Знак и все политзаключенные, невиновна. Нельзя признаваться в том, чего не совершал.

Она в равной степени восхищается и теми, кто остался в Беларуси, и теми, кто вынужден был уехать.

— Каждый белорус делает все, что может, и любой маленький шаг — это вклад в общее дело. Важно не отрываться от реальности и понимать, что ситуация довольно тяжелая и, как уже видно, разрешаться будет довольно долго.

Нужно понимать, что лидеры рождаются на волне общего гражданского подъема — и это первично. Без этого подъема роль лидеров очень ограничена. Необходимо помогать и поддерживать друг друга. У нас могут быть разные взгляды, но всегда нужно помнить о нашей общей цели: свободная демократическая Беларусь, где человек является высшей ценностью.

А на вопрос: «Что заставит Лукашенко уйти?» — Колесникова отвечает так:

— Ситуация очень сложная, и мы уже потеряли больше года. Очень хочется верить, что здравый смысл наконец победит. Уход произойдет, это вопрос времени и той цены, которую за это заплатят белорусы. Чем дольше это продлится, тем хуже для всех и, в частности, для него и его окружения.

Ничто не вечно под Луной — даже сейчас существуют силы (во властных структурах), готовые к конструктивным решениям, к переговорам по выходу из пике. Ведь жизнь белорусов, наше будущее, наш общий дом — это самая главная ценность. Ради нее необходимо искать пути преодоления кризиса.

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