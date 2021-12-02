В Киеве назвали фейком заявление ФСБ РФ о задержании «украинских агентов» 1 2.12.2021, 16:35

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иллюстрационное фото

В то же время СБУ разоблачила около 50 агентов иностранных спецслужб на территории Украины,

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о задержании трех агентов украинских спецслужб. "Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - заявил в четверг, 2 декабря, представитель СБУ Артем Дехтяренко в интервью "Украинской правде".

Он также сообщил, что за десять месяцев текущего года СБУ разоблачила около 50 агентов иностранных спецслужб на территории Украины, а в ноябре ведомство совершило "беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, осуществивших более 5 тысяч кибератак на государственные органы" Украины, поименно установив офицеров ФСБ РФ. "Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - отметил далее Дехтяренко.

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