закрыть
2 декабря 2021, четверг, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве назвали фейком заявление ФСБ РФ о задержании «украинских агентов»

1
  • 2.12.2021, 16:35
  • 1,226
В Киеве назвали фейком заявление ФСБ РФ о задержании «украинских агентов»
иллюстрационное фото

В то же время СБУ разоблачила около 50 агентов иностранных спецслужб на территории Украины,

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о задержании трех агентов украинских спецслужб. "Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - заявил в четверг, 2 декабря, представитель СБУ Артем Дехтяренко в интервью "Украинской правде".

Он также сообщил, что за десять месяцев текущего года СБУ разоблачила около 50 агентов иностранных спецслужб на территории Украины, а в ноябре ведомство совершило "беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, осуществивших более 5 тысяч кибератак на государственные органы" Украины, поименно установив офицеров ФСБ РФ. "Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - отметил далее Дехтяренко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип