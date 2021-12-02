Дефолт близко 2.12.2021, 16:54

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Логическое объяснение любого бреда Синепалого.

У этого циркового номера есть одно объяснение — денег нет. Синепалый уже ведет диалог с Москвой о рассрочке по старым долгам и рефинансировании займов на $1 млрд, а также просит компенсацию за налоговый маневр, который отменил возможность режиму торговать российской нефтью. А еще он объявил, что Россия могла бы и поддержать братский белорусский народ и через Евразийский банк выделить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией, пишет телеграм-канал БОР. Сразу перед глазами всплывает картинка, как работники автопарков срывают все упоминания о короне и о масочном режиме, так как поступила команда сверху. С этого ржут даже самые лояльные режиму российские пропогандонушки.

Что уж тут скажешь, финансовая ситуация в Беларуси действительно близка к катастрофической: санкции не дают торговать с Западом, валюта и вклады выводятся из банков, население массово выезжает из страны, а преступников в погонах меньше не становится и за весь их беспредел и лояльность нужно исправно платить.

По данным аналитиков компании Standard & Poor’s, свободных средств для погашения и рефинансирования внешнего долга только до начала 2022 года нет. Для выхода из этой ситуации, возможно, придется залезать в резервы Нацбанка, которые за последние полтора года сократились на 20%. Да вот незадача: средства, которые там есть, также являются заемными. Только занимали их разные госпредприятия. Хотелось бы перефразировать семейный девиз Старков из "Игры престолов" — "Дефолт близко".

Вывод один, финансовую петлю, которая висит на шее у таракана, нужно затягивать: снимайте вклады, переводите их в валюту, прекращайте финансировать режим.

Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.

Бастуй, Беларусь!

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