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Украина запрещает въезд гражданам ряда стран

  • 2.12.2021, 17:03
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Украина запрещает въезд гражданам ряда стран

Ограничения связаны с новым штаммом коронавируса.

Въезд в Украину с полуночи 3 декабря запрещен иностранцам и людям без гражданства, которые приехали из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави и находились там минимум семь дней в течение последних 14 дней, сообщает nv.ua.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на постановление Кабинета министров.

Украинцы, иностранцы и люди без гражданства, которые постоянно живут в Украине, являются супругами иди детьми граждан Украины, которые приезжают в Украину из этих стран и находились там не менее семи дней в течение последних двух недель, должны пройти обязательную самоизоляцию или обсервацию.

29 ноября в правительстве приняли решение не пускать в Украину без прохождения самоизоляции лиц, находившихся в определенных странах Южной Африки более семи дней в течение последних 14 дней.

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