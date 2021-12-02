В России зафиксировали новый шестилетний рекорд роста цен 1 2.12.2021, 17:23

Инфляция снова резко пошла вверх.

За неделю с 23 по 29 ноября индекс потребительских цен вырос на 0,46% - вдвое больше, чем неделей ранее, отчитался в оперативной сводке Росстат, пишет finanz.ru.

С начала месяца цены прибавили 0,96%, с начала года - 7,51%, а годовая инфляция в 17-й раз в этом году установила рекорд с января 2016 года. Минэконоразвития оценило ее в 8,38% против 8,06-8,13% в предыдущие пять недель.

«Недельная инфляция шокировала резким ростом», - пишут аналитики Росбанка. Если бы цены повышались таким темпом каждую неделю, то инфляция за год превысила бы 20%, подсчитал Центр экономического прогнозирования ГПБ.

Сам Росстат объяснил происходящее беспрецедентным разовым повышением стоимости путевок в Турцию, которое составило 55% за неделю и состоялось, несмотря на девальвацию турецкой лиры, потерявшей 40% стоимости за месяц.

Туроператоры списали скачок на дефицит мест, повышенный спрос и рост цен на авиабилеты. Впрочем, и без фактора Турции годовая инфляция составила бы около 8,3%, а это новый рекорд почти за 6 лет, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Продуктовая корзина Росстата стала дороже еще на 0,24% за неделю, 1,09% с начала ноября и 8,94% с начала года. Годовой показатель продовольственной инфляции застыл выше 10-процентной отметки, над которой не поднимался с декабря 2015-го.

Согласно Росстату, за неделю на 0,2-0,6% подешевели огурцы лук и морковь, остановился рост цен на баранину и свинину. Но в годовом выражении 23 из 25 продовольственных товаров, по которым считается инфляция, продолжают дорожать.

Рост цен на капусту превысил 100% (104,72%), на картофель - 70%, а другие базовые овощи стоят на 22-37% дороже, чем год назад.

Цены на гречку выросли на 4,58% с начала ноября и 21,85% в годовом выражении; на муку - на 3,21% и 12,19% соответственно; на яйца - на 4,25% и 26,17%, на вермишель - на 2.51% и 12,99%.

Курятина и говядина стали дороже на 1,04% и 0,85% с начала месяца, а год к году рост цен достиг 30,93% и 14,65% соответственно.

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