Белорусские пропагандисты соврали о деталях разговора Макея и главы МИД Венгрии 3 2.12.2021, 17:55

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Хвастаться оказалось нечем.

Белорусский МИД похвастался встречей Макея с министром иностранных дел Венгрии, но тот рассказал, что разговор с главой белорусского МИДа был не очень дружественным.

По их версии белорусского МИДа, Макей и Петер Сийярто «обсудили перспективы сотрудничества».

Но пост в Facebook самого Петера Сийярто об этой встрече намекает, что она была немного о другом:

«Оказание миграционного давления на другую страну или использование мигрантов в качестве гибридного оружия недопустимо. При этом необходимо поддерживать каналы связи, без которых точно не будет решения. Именно поэтому я встретился сегодня с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем здесь, в ледяном, заснеженном Стокгольме. <…>

Наша позиция ясна: миграцию надо остановить, страны должны быть поддержаны в их усилиях по охране границ! Мы с нашими польскими и балтийскими друзьями!», — пишет глава венгерской дипломатии.

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