Ученые выяснили, как кофе улучшает зрение 1 2.12.2021, 17:59

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Острота зрения особенно важна во многих повседневных действиях.

Ученые Университета Уотерлу в Канаде выяснили, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Psychopharmacology.

Острота зрения относится к способности человека обнаруживать и распознавать мелкие детали и может быть измерена в статических (неподвижных) или динамических (движущихся) условиях. Динамическая острота зрения особенно важна во многих повседневных действиях. В новой научной работе исследователи проверили, как именно кофеин улучшает обработку зрительной информации.

В исследовании принял участие 21 доброволец. В один день они принимали капсулу кофеина (в дозе четыре миллиграмм на килограмм), а в другой день — капсулу плацебо. С помощью компьютерного теста, разработанного и утвержденного в Университете Ватерлоо, у каждого участника были измерены динамические навыки остроты зрения за час и через час после приема кофеина.

Участники, принявшие капсулы с кофеином, показали значительно большую точность и более высокую скорость при определении движущихся целей малого размера. Скорость движения глаз и контрастная чувствительность, которые влияют на динамическую остроту зрения, также были чувствительны к потреблению кофеина. По словам ученых, потребление кофеина может быть полезно для зрительной функции человека, повышая бдительность и чувство бодрствования. Это важно для вождения автомобиля, езды на велосипеде или занятия спортом.

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