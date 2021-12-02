ЕС проверяет новую вакцину против коронавируса 2.12.2021, 18:25

Препарат разработала компания Valneva.

Комитет Европейского агентства по лекарствам (CHMP) принял на экспертизу вакцину VLA2001, разработанную французской биотехнологической компанией Valneva, пишет «Зеркало недели. Украина».

Решение CHMP основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических испытаниях на взрослых. Согласно этим исследованиям, вакцина вызывает выработку антител против COVID-19, отметили в агентстве.

EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества риски.

Агентство проведет оценку соответствия вакцины обычным стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. Хотя EMA не может предсказать общие сроки, для оценки возможного приложения должно потребоваться меньше времени, чем обычно.

Valneva занимается разработкой инактивированных вакцин, сделанных из живого вируса путем химической инактивации. Это традиционная технология производства вакцин, использующаяся более 60 лет.

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