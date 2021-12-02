В пятницу в Беларуси ожидается до +3 градусов 2.12.2021, 18:36

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Будет облачно с прояснениями.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 3 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами, а утром и днем в юго-восточных районах страны пройдут осадки, в основном мокрый снег. В дневные часы в отдельных районах по юго-востоку ожидается сильный мокрый снег. Местами возможен гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью местами по северо-западу - до 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.

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