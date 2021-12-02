МИД Украины: Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной 17 2.12.2021, 19:37

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Белорусский узурпатор и его режим стал враждебным для Украины.

Заявления Лукашенко о готовности посетить Крым превратили эту страну во враждебную для Украины. Об этом в интервью латвийскому порталу Sargs.lv заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Текст интервью опубликовало посольство Украины в Латвии.

«Этим заявлением Лукашенко по существу сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины», — сказал министр, назвав Лукашенко диктатором.

Кулеба рассказал, что в Киеве серьезно рассматривают не только возможность «вторжения» российских войск через Беларуси, но и участия белорусских военных в этой операции.

«Пока что мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины, или что белорусское руководство может разрешить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения», — продолжил министр.

По его словам, политические заявления режима Лукашенко «являются частью агрессивной внешней политики России».

«На эту угрозу нужно отвечать. Однако для недопущения такого развития событий, необходимо направить на белорусскую границу соответствующее количество военнослужащих. В настоящее время мы решаем где взять эти ресурсы», — пояснил Кулеба.

Он подчеркнул, что деятельность Лукашенко «отвечает военным интересам России», поскольку для усиления северной границы Украина должна будет ослабить другие участки.

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