БОР подвел итоги 32-го дня забастовки 2.12.2021, 19:41

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Заводы жалуются на дефицит работников.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги тридцать второго дня забастовки.

Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.

С сегодняшнего дня вступили в силу американские санкции против режима Лукашенко. В санкционном списке оказались 17 человек и 11 компаний.

На белорусских предприятиях продолжаются массовые увольнения. При этом на работу новых людей не берут. Некоторые заводы начинают жаловаться на дефицит сотрудников.

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