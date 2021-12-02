Герасименя о «неженке» Базанове: Пусть бы в нашей тюрьме посидел хотя бы сутки 7 2.12.2021, 19:58

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Александра Герасименя

Лукашиста вместе с женой депортировали из Чехии.

Руководитель Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя прокомментировала слова главы АБФФ Владимира Базанова об условиях содержания в чешской полиции.

«Ишь ты неженка какая, пусть бы реально в нашей тюрьме посидел хотя бы сутки, послушала бы я его потом...» – написала Герасименя в своем Instagram.

Ранее Базанов заявил, что в чешской полиции ему предлагали перекусить, попить кофе, но он ни на что не соглашался.

Базанова вместе с женой в итоге депортировали.

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