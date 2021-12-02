Герасименя о «неженке» Базанове: Пусть бы в нашей тюрьме посидел хотя бы сутки

Герасименя о «неженке» Базанове: Пусть бы в нашей тюрьме посидел хотя бы сутки7
- 2.12.2021, 19:58
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Лукашиста вместе с женой депортировали из Чехии.
Руководитель Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя прокомментировала слова главы АБФФ Владимира Базанова об условиях содержания в чешской полиции.
«Ишь ты неженка какая, пусть бы реально в нашей тюрьме посидел хотя бы сутки, послушала бы я его потом...» – написала Герасименя в своем Instagram.
Ранее Базанов заявил, что в чешской полиции ему предлагали перекусить, попить кофе, но он ни на что не соглашался.
Базанова вместе с женой в итоге депортировали.