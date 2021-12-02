Умер белорусский археолог Александр Егорейченко 2 2.12.2021, 20:04

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Александр Егорейченко

Авторитетный белорусский археолог скончался на 67-м году жизни.

Авторитетный белорусский археолог Александр Егорейченко умер сегодня, 2 декабря, на 67-м году жизни. Об этом Zerkalo.io сообщил его коллеги.

Александр Егорейченко родился в 1955 году в Сумской области Украины. Окончил исторический факультет БГУ (1977) и аспирантуру Института археологии Академии наук СССР (1980).

Егорейченко — доктор исторических наук, чья диссертация посвящена культурам штрихованной керамики. «Ему удалось доказать, что культура штрихованной керамики распадается на две самостоятельные культуры: культуру ранней штрихованной керамики, которая существовала в последней четверти ІІ — І тысячелетии до н. э. и была характерна для эпохи бронзы, и культуру поздней штрихованной керамики, относящуюся к классическому железному веку в рамках рубежа новой эры — первой половины І тысячелетия н. э. Своим исследованием ученый уточнил хронологию истории жизни наших предков и пролил свет на существование некоторых неизвестных древних культур», — писал журнал «Беларуская думка».

Работал научным сотрудником отдела археологии первобытного общества Института истории АН Беларуси. С 1988 года — на историческом факультете БГУ. Долгие годы являлся заведующим кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин

Егорейченко исследовал эпоху поздней бронзы и железного века на территории Беларуси и сопредельных регионов. Автор двух монографий, двух разделов во втором томе «Археалогіі Беларусі», свыше 100 научных и энциклопедических статей.

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