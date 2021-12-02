Сегодня задерживали экс-футболиста молодежной сборной Беларуси Веревку

Сегодня задерживали экс-футболиста молодежной сборной Беларуси Веревку1
- 2.12.2021, 20:14
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После допроса Евгения Веревку освободили.
Стало известно, что бывший игрок молодежной сборной Беларуси Евгений Веревка 2 декабря был задержан, передает БФСС.
Веревку после выборов уже дважды задерживали: в августе 2020-го посадили на сутки, в феврале, в дни проведения ВНС, продержали за решеткой 72 часа. Экс-футболист также участвовал в активностях Свободного объединения спортсменов: снялся в нескольких роликах SOS BY и выиграл с командой единомышленников рождественский турнир по мини-футболу.
Позже стало известно, что Евгения Веревку отпустили после допроса.
Веревка во время своей карьеры выступал в высшей лиге за «Дариду-ТДЖ», «Нафтан», «Звезду-ВА-БГУ», «Славию», в первой лиге – за «Славию», «Верас», «Коммунальник, «Звезду-БГУ». Также играл в чемпионате Молдовы за «Нистру».