Сегодня задерживали экс-футболиста молодежной сборной Беларуси Веревку 1 2.12.2021, 20:14

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Евгений Веревка

После допроса Евгения Веревку освободили.

Стало известно, что бывший игрок молодежной сборной Беларуси Евгений Веревка 2 декабря был задержан, передает БФСС.

Веревку после выборов уже дважды задерживали: в августе 2020-го посадили на сутки, в феврале, в дни проведения ВНС, продержали за решеткой 72 часа. Экс-футболист также участвовал в активностях Свободного объединения спортсменов: снялся в нескольких роликах SOS BY и выиграл с командой единомышленников рождественский турнир по мини-футболу.

Позже стало известно, что Евгения Веревку отпустили после допроса.

Веревка во время своей карьеры выступал в высшей лиге за «Дариду-ТДЖ», «Нафтан», «Звезду-ВА-БГУ», «Славию», в первой лиге – за «Славию», «Верас», «Коммунальник, «Звезду-БГУ». Также играл в чемпионате Молдовы за «Нистру».

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