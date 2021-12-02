Лукашенко пообещал отдать «последнее зерно» России

Лукашенко пообещал отдать «последнее зерно» России22
- 2.12.2021, 20:40
- 10,572
В августе в Беларуси был введен запрет на вывоз зерна за пределы страны.
Лукашенко заявил о готовности отдать «последнее зерно» любому региону России.
Марионетка Кремля Лукашенко на встрече с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным заявил о готовности развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, он добавил, что готов последнее зерно отдать для любой области РФ, передает официальный сайт узурпатора.
Напомним, в августе в Беларуси был введен запрет на вывоз зерна за пределы страны.