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Лукашенко пообещал отдать «последнее зерно» России

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  • 2.12.2021, 20:40
  • 10,572
Лукашенко пообещал отдать «последнее зерно» России

В августе в Беларуси был введен запрет на вывоз зерна за пределы страны.

Лукашенко заявил о готовности отдать «последнее зерно» любому региону России.

Марионетка Кремля Лукашенко на встрече с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным заявил о готовности развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, он добавил, что готов последнее зерно отдать для любой области РФ, передает официальный сайт узурпатора.

Напомним, в августе в Беларуси был введен запрет на вывоз зерна за пределы страны.

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