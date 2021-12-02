Стачком «Беларуськалия» о новых санкциях: Стачке быть!
- 2.12.2021, 21:09
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Торговать калием уже не получится.
Сегодня Великобритания, США, Канада и ЕС опубликовали совместное заявление о введении новых санкций, в которых, помимо разного рода пропагандонов и прихлебателей режима, есть ОАО «Беларуськалий», пишет стачком предприятия.
Замораживание активов ОАО «Беларуськалий», одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, будет нацелено на основной источник доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко.
Все, уважаемые «бывшие» коллеги! Иллюзий больше не осталось — торговать калием уже не получится!
Хватит верить Ваньке и его дружкам, плана у них нет, как и будущего.
Любители посмотреть и покомментировать, запасайтесь попкорном, будет очень весело. А активным людям вариант один — отказаться от работы и любого финансирования режима, будь то ЖКХ-услуги, или акцизные товары.
Думайте своей головой, принимайте верные решения.
Стачке быть!