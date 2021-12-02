В Бресте женщина обучала дочку искусству кражи 2.12.2021, 21:49

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И попала на видео.

Такой тренинг не купить в интернете (наверное). Искусству карманных краж могут учить только с глазу на глаз самые близкие и проверенные люди. Лучше, если это будет родственник. Близкий родственник. Как проходят такие сеансы, позволила увидеть камера видеонаблюдения в одном из магазинов Бреста, передает onliner.by.

На кадры попала 48-летняя женщина, которая обучала свою дочь воровать. Продемонстрировать способности она решила на сумке 68-летней пенсионерки: брестчанка вытащила кошелек с 20 рублями и карточками. Деньги пропила, дочку порадовала.

Позже ее задержали. Раньше женщину уже не единожды судили. Теперь будут еще раз: СК возбудил уголовное дело.

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