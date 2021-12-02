Коллега пропагандиста Азаренка: Гадалка прокляла Гришу, он очень переживал 4 2.12.2021, 22:23

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Что известно о сумасшедшем пропагандисте, который влюблен в Лукашенко.

Себя Азаренок характеризует так: "ябатька с одномесячного возраста". В его карточке на сайте СТВ, кроме даты рождения, вуза и воинской части, указано: "Люблю Беларусь и Лукашенко".

Григорий Азаренок – самый известный белорусский пропагандист. Страны Балтии внесли Азаренка в санкционный список, центр "Миротворец" обвинил "во вмешательстве в дела суверенного Государства Украина". В соцсетях его называют "азверенок".

Впрочем, еще пару лет назад о Григории Азаренке знали лишь преданные зрители СТВ: его карьера начиналась с репортажей о посевной и сельских клубах. “Настоящее Время” рассказывает, как юноша с окраины Минска, проживший всю жизнь при Лукашенко, стал главным публичным защитником режима, а заодно обнажил его садистскую сущность.

Текст содержит оскорбительные и дискриминирующие высказывания, которые приводятся в целях информирования.

Отцовское наследие и дипломная работа о православии

Григорий Азаренок вырос в семье режиссера-документалиста и сотрудницы Минсктранса. Он и сегодня живет вместе с родителями – в столичном микрорайоне Малиновка, в панельной многоэтажке рядом с кольцевой.

О том, как устроено телевидение, Григорий узнал от своего отца Юрия Азаренка – известного в Беларуси автора пропагандистских фильмов. В одном из своих интервью (которые в последнее время выходят все чаще) Азаренок-младший рассказывал, как отец брал его с собой на работу, как с самого раннего возраста приучал к книгам и давал читать то, что читал сам. "Я был совсем маленьким, пришла врач и пока меня слушала, спрашивала: "Что тебе папа читает?" Я отвечаю: "Народная монархия", "Ивушка неплакучая", Сергей Алексеев". Она чуть не выпала в осадок", – вспоминал Григорий случай из детства.

Помимо книг, Григория Азаренка воспитало патриотическое кино, его любимый фильм – "Александр Невский". "Тема противостояния с силами зла всегда была привлекательной. Я очень люблю историю, историческую правду", – говорил Григорий.

О матери Григория Азаренка летом 2021 года внезапно рассказал Александр Лукашенко во время "Большого разговора" – Григорий на нем присутствовал. Если верить Лукашенко, женщина работает кондуктором в автобусе. Однажды один из пассажиров, увидев на бейдже фамилию, вспомнил о ее сыне-телеведущем и начал оскорблять ее. Хулигана задержали, отец и сын Азаренки с ним поговорили. По версии одной из государственных газет был только эпизод в троллейбусе, хулиган сбежал – ни о каком разговоре эта газета не писала. "Зря ты простил. Нельзя за мать прощать", – сказал Лукашенко Григорию. Больше о матери Азаренка ничего не известно.

Григорий пошел по стопам отца: поступил на факультет режиссуры кино и телевидения в Белорусскую академию искусств и уже на третьем курсе начал работать на государственном телеканале СТВ (Столичное телевидение), снимая сюжеты из белорусской глубинки. "Жил жизнью своей страны, своего народа в ежедневном режиме", – вспоминал он. Вот, например, репортаж с посевной в агрокомбинате "Ждановичи".

В репортаже из сельского клуба-библиотеки в Березинском районе Минской области Григорий на фоне кукол, одетых в народные костюмы с бело-красно-белым орнаментом, на неплохом белорусском рассказывал о мастерице, которая делает этих кукол и передает свои умения школьникам. Тогда за бело-красно-белую символику в Беларуси еще не давали "сутки", а будущего пропагандиста не смущали национальные костюмы этой расцветки.

Дипломной работой Азаренка в Академии искусств, которую он закончил в 2017 году, был документальный фильм "Солдат Христа".

Один из главных героев фильма – Юрий Воробьевский, "православный журналист", российский писатель-конспиролог, автор таких книг, как, например, "Третий Акт. Третий рейх и третий Рим", "Укриана. Фантом на русском поле", "Аненербе – оккультный меч рейха". В конце фильма Азаренок и Воробьевский обнимаются, целуются три раза – и писатель уходит вдаль.

На защите дипломной работы кинокритик и рецензент Мария Костюкевич задала выпускнику Азаренку и комиссии вопрос, на каком основании это допущено к защите в Белорусской государственной академии искусств. Позже она рассказала об этом на своей странице в фейсбуке.

"Главное слово в моей рецензии было – "мракобесие" (ладно, по-вежливому – "обскурантизм")", – написала Мария Костюкевич. Она спросила у автора работы, чем герой фильма важен для Беларуси, какая сверхзадача фильма и как он вообще связан с Беларусью, но, по ее словам, внятного ответа не получила. "Экзаменационная комиссия, для которой я указала в рецензии, что оценивать дичь не имею компетенций и посему передаю Григория на ее, комиссии, усмотрение, оценила дичь в девять, кажется, баллов. <...> Когда Григорий трындит "я как режиссер говорю", он не трындит. У него там девятка".

В 2018-м Григорий Азаренок пошел в армию. Его присягу и сюжеты о корреспонденте в армии регулярно снимал телеканал СТВ. В армии Григорий служил связистом, а также руководил местным Домом культуры, где "рассказывал сослуживцам про бело-красно-белый флаг на 25 марта и читал соответствующие лекции".

Вышел ефрейтором. Правда, в одном из интервью хвастался, что министр обороны присвоил ему звание лейтенанта запаса. "Когда вы идете в строю солдат, звучит "Славянка", вы отдаете воинское приветствие своему командиру – <...> это то настоящее, что должно быть в жизни каждого человека, – делился он своими впечатлениями в интервью. – Это должно вдохновлять, это эстетически красиво, правильно, это прогрессивно".

После армии Григорию предложили "попробовать себя в КГБ", но он отказался, так как руководитель СТВ Кирилл Казаков сказал, что у него "будет возможность послужить родине и без погон с голубыми линиями".

“Настоящее Время” поговорило с двумя бывшими сотрудниками белорусского телевидения, которые работали с Азаренком до августа 2020 года. В целях безопасности мы используем их вымышленные имена – Семен и Анатолий. О раннем Азаренке они отзываются противоречиво. Прежде чем стать знаменитым пропагандистом, Григорий был "нормальным хлопцем", "компанейским чуваком" и "приятным во всех отношениях человеком", вспоминает Семен: "Постоянно рассказывал, какие книжки прочитал, историю очень любил". Необычным ему показалось лишь то, что в личном общении Азаренок отрицал, что его отец – знаменитый режиссер-документалист; чтобы не создавать условия для непотизма, объяснял Григорий коллегам впоследствии.

"В какой момент его накрыло медным тазом, перевернуло с ног на голову – фиг знает", – продолжает Семен, но вспоминает "характерный эпизод". В 2019 году в Беларуси проходили парламентские выборы, не обошлось без вбросов. В Бресте наблюдатель снял, как девушка с несколькими листами подходит к урне, а затем, увидев, что ее снимают, ретируется с участка. Азаренок в сюжете "Выборы как повод для хайпа" заявил, что у девушки был один сложенный бюллетень. После выхода сюжета Азаренок вышел к коллегам в курилку, завязался спор. Со слов Семена, Азаренок сказал, что "главное – конечный результат, а правда всегда разная". "И пацаны уже такие: "Надо как-то подальше от него держаться". А потом это все затихло, все отлично, Гриша – друг, и все как бы забыли", – вспоминает собеседник.

В 2018 году Азаренок попробовал себя в жанре расследования – под прикрытием отравился на прием к минской гадалке. Выслушав установку – лечь спать с зеркалом под головой, – Григорий признался гадалке, что работает "журналистом" и записал весь сеанс на диктофон. В сюжет не вошел эпизод, в котором гадалка проклинает Азаренка, говорит Семен. "Она ему говорила: "У тебя будут кости болеть", – вспоминает собеседник. – Гриша очень переживал. Коллеги ему говорили: "Чувак, не ссы. Чтобы проклясть, надо иметь благочестие свое, надо иметь силу. Не факт, что у этой бабушки есть сила". Но он загонялся по этой фигне, по поводу этого проклятья".

Преображение Азаренка во время президентских выборов в 2020 году Семен называет "маской": "Я не знаю, какая у него в жизни трагедия произошла, может, что девушки у него нет, собачка умерла – я не знаю, что случилось, что человека так скрутило. И с этой маской ему жить проще".

Другой бывший коллега, Анатолий, напротив, считает, что Азаренок искренне прославляет режим, но виртуозом пропаганды его не считает. "То, что сейчас он выдает, – такое ощущение, будто человек не своими словами [говорит]. Это не его мысли. Он мыслит немножко по-другому. Такой, знаете, просто Гриша. А сейчас Гриша как будто подменен".

"Не было ни одного такого звоночка, даже намека на то, что человека прорвет именно в эти августовские события, что грязь эта вылезет, – продолжает Анатолий. – Именно как журналиста его вообще ничего не выделяло. Я бы сказал, что он изначально нулевой журналист". Азаренка он называет "простым парнем" и "расходным материалом" государства, который "рано или поздно отправится в утиль".

В лучах славы

С началом президентской избирательной кампании программы с рубриками Азаренка выходят на телевидении регулярно и в прайм-тайм. Они полностью авторские, утверждал ведущий: "Я пишу тексты, Кирилл Владимирович (Казаков, глава СТВ – НВ) их вычитывает. Бывает, согласовываем темы, чаще я предлагаю, иногда он, но это все моя личная позиция. Я же веду еще телеграм-канал, это видно, веду его с утра до ночи", – рассказывал он в одном из интервью. "Я пишу как вижу, как чувствую как думаю".

На свой стиль ведения программ Азаренок просит смотреть "мировоззренчески": "Мразь – замороженная, с замороженным мозгом, подонок – это тот, кто по дну ползает, это падаль, нечисть. Это прекрасные русские слова, которые отражают суть. И "нам не дано предугадать, как наше слово отзовется", как писал Тютчев", – объяснял Григорий бесконечные оскорбления оппонентов в своих программах. На вопрос, в чем смысл такой дискуссии, отвечает: "Мы же видим, как их колбасит, видим, как они сходят с ума. <...> Когда ты их злишь, когда они колбасятся, они ошибаются. Когда ты не в себе – ты ошибаешься".

Специальный корреспондент СТВ Григорий Азаренок продолжает выезжать на съемки сюжетов, только уже не в поля к комбайнерам, а в самую гущу событий: на протестные акции, а в последнее время – на белорусскую границу, чтобы показать, "как Европа поступает с мигрантами".

Дважды Азаренок делал репортажи из изолятора на Окрестина. В сентябре 2020 года он приехал туда вместе с начальником Центра изоляции правонарушителей Евгением Шапетько. В сюжете говорилось о трехразовом горячем питании, чистых камерах с горячей и холодной водой и отоплением зимой, регулярных прогулках, качественной медпомощи. О пытках и издевательствах над задержанными с 9 по 12 августа 2020 года, чьи фото и рассказы облетели весь мир, не упоминали.

Второй раз телеведущий приехал на Окрестина в феврале 2021 года "посмотреть на гнилые матрасы и еду с плесенью" и опубликовал несколько фотографий: он в камере с порцией обеда, книга Стругацких, умывальник с кусочками мыла и рулоном туалетной бумаги, а также градусник, приклеенный скотчем к стене и показывающий около 20 градусов тепла.

Правда, на одной из фотографий этот градусник лежит на батарее. Позже Азаренок утверждал, что "для чистоты эксперимента решили и батареи замерить". Но данных по ним не сообщил.

Узнавали Азаренка и на протестных акциях, куда ведущий приезжал снимать репортаж. Кто-то пытался с ним разговаривать, кто-то кричал на него. На одном из воскресных маршей, когда толпа обступила пропагандиста, переводчица b<>Ольга Калацкая ударила Азаренка по лицу.

Ее задержали через два месяца и обвинили в злостном хулиганстве, ей грозило до шести лет тюрьмы. До суда Ольга Калацкая находилась в СИЗО, у нее дома осталась 90-летняя мать, за которой ухаживали друзья Ольги. Иск в отношении Калацкой подал не Азаренок, а Следственный комитет Беларуси, пропагандист выступал в этом деле потерпевшим. Сам Григорий в суде заявил, что претензий к переводчице не имеет, и даже ходатайствовал о прекращении дела. Тем не менее суд приговорил Калацкую к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение закрытого типа, а в июле 2021 года она стала подозреваемой по новому делу – об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Дорогой костюм и 15 минут ненависти

О своей личной жизни Григорий Азаренок не распространяется. Отвечая на вопрос коллеги с СТВ, кто мог бы покорить его сердце, Азаренок процитировал советского поэта Льва Ошанина: "Жила бы страна родная, нету других забот".

По информации хакерской группы "Киберпартизаны", Азаренок ни разу не был за пределами “cоюзного государства”, если не считать поездки в аннексированный Россией Крым в 2014 году.

Телеведущий признавался, что, кроме Лукашенко, кумиров у него нет, а соперников он не видит. Впрочем, отметил, что интерес у него вызывает Вадим Прокопьев – известный белорусский ресторатор и видеоблогер, который вызывал Лукашенко на дуэль, а позже покинул страну. Сейчас он комментирует события в своем проекте "Радио Гаага".

Но к интересу примешивается презрение, поспешил подчеркнуть Григорий: "Допустим, Прокопьев. Но ты такой весь из себя террорист, ты перейдешь границу, а ногти ты покрасить не забыл, и ты в бабочке это говоришь, и в очечках с роговицы".

Выступления Азаренка направлены на то, чтобы создать ядро преданной аудитории, которая во всем будет соглашаться с авторами, считает преподаватель университета Шеффилда, исследователь пропаганды и дезинформации Илья Яблоков. Подспудная цель – испугать и унизить несогласных, отмечает он. "Люди, которые могли бы выйти на площадь, вполне будут ожидать, что люди, защищающие власть, не остановятся ни перед чем", – говорит Яблоков Настоящему Времени.

"Когда я смотрел Азаренка, у меня была совершенно четкая одна метафора в голове – это "Радио тысячи холмов", из-за которого произошел известный геноцид в Руанде. Там диджеи призывали к убийствам, к издевательствам над бельгийцами, над соотечественниками, над солдатами ООН и так далее. Это на самом деле чистый пример XXI века – телевидение, которое настроено исключительно на то, чтобы уничтожить морально и, возможно, физически противника. На самом деле в России это тоже есть, просто не с такой завидной популярностью", – комментирует эксперт.

Следующий шаг, который может сделать Азаренок, – это начать призывать к убийствам, предостерегает Яблоков: "Возможно, кто-то его послушает, возможно, это будет некий триггер действия силовиков или каких-нибудь "титушек", которые, как известно, тоже действовали в Минске".

"У меня есть ощущение, что это пропагандист, пришедший из соцсетей. Ему дали карт-бланш на телевидение и в онлайне говорить все, что сказал бы какой-нибудь тролль, совсем себя не сдерживающий. Условно говоря, в Азаренке воплотился такой маленький вечно ненавидящий всех пользователь, который ходит и срет в комментариях, но только этому человеку дали дорогой костюм, ботинки и 15 минут ненависти на телеканале", – добавляет Яблоков.

Презрение к деньгам, к комфорту часто звучит в речах Азаренка, обеспеченность он ставит в вину западным политикам, комфортную жизнь – "беглым белорусам". "Современные – они же не знают, чего они хотят. Нет жажды знаний, жажды жить нормально, воли к жизни: у них есть воля существовать, чтобы каждый сезон – новые кроссовки, чтобы каждый сезон – новый айфон".