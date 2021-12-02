Какие санкции против режима ввела Канада 2.12.2021, 22:26

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Список.

Канада в координации с Евросоюзом, Великобританией и США расширила санкции против белорусского режима. В канадский список вошли 7 предприятий и 24 человека:

«Центркурорт»,

Президентский спортивный клуб,

ООО «ГардСервис»,

ЗАО «Белтехэкспорт»,

ОАО «Пеленг»,

ОАО «140 ремонтный завод»,

ОАО «Агат — электромеханический завод»,

Сергей Епихов,

Наталья Бугук,

Алина Касьянчик,

Максим Трусевич,

Дмитрий Корсюк,

Андрей Паршин,

Анатолий Лаппо,

Игорь Буткевич,

Роман Подлинев,

Игорь Печень,

Сергей Новиков,

Константин Молостов,

Игорь Гутник,

Дмитрий Корзюк,

Олег Ларин,

Денис Чемоданов,

Михаил Бедункевич,

Василий Сысоев,

Дмитрий Ковач,

Александр Живнюк,

Андрей Макаревич,

Владимир Вашкевич,

Александр Алекса.

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