В Беларуси не хватает картошки 4 2.12.2021, 22:31

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В этом году Беларусь впервые начала импортировать картофель из других стран.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в интервью телеканалу ОНТ сообщил, что Беларусь импортирует картошку.

Как правило, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Египет поставляют молодой картофель в Беларусь весной — "есть такая позиция", заявил первый замминистра. Кроме того, импорт картофеля объясняется тем, что именно он нужен производителям чипсов в стране — "почему-то кажется, что именно из этого картофеля вкусовые качества будут более достойные", заметил Брыло.

В этом году Беларусь впервые начала импортировать картофель из других стран во время уборки своего урожая. При этом главным поставщиком картофеля в Беларусь, по данным информационно-аналитической платформы EastFruit, является Украина. Поставки из этой страны за первые 7 месяцев 2021 года превысили 15 тысяч тонн.

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