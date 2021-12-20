CNN: У властей США есть «окно в четыре недели», чтобы предотвратить вторжение России в Украину 10 20.12.2021, 8:02

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Белый дом готовит мощные санкции против Кремля.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного вторжения России в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, пишет «Новое время».

Они рассказали, что глава Белого дома решил быстро действовать уже после первых данных американских разведчиков, полученных осенью, поскольку опасается «повторения ошибок, допущенных в 2014 году, когда США и Европу неожиданно застала аннексия Крыма Россией».

Собеседник телеканала заявил: «Все, что мы делаем, очень продуманно. Однако у нас есть всего четыре недели, чтобы это сделать (предотвратить атаку со стороны РФ — ред.)».

Как рассказал источник CNN, санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий, «были бы непосильными, немедленными и нанесли бы значительные издержки российской экономике и финансовой системе». Собеседник отметил, что введенные против РФ санкции после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году «были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм».

Когда Байден занимал должность вице-президента США в 2014 году, американские власти критиковали администрацию из-за неспособности предусмотреть возможную оккупацию украинского полуострова. Как пишет CNN, тогда попытки Байдена вооружить Украину и ввести «чрезвычайно суровые санкции» против России не удались, потому что против был президент Барак Обама. Теперь Байден «решил сделать все иначе», говорят собеседники телеканала.

По словам бывшего чиновника НАТО, в 2014 году он «не видел такого же уровня координации» в работе американских служб. Он добавил, что и возможности российской армии также изменились с тех пор.

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