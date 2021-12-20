В Минске в разгар эпидемии COVID-19 растет нехватка медсестер и медиков 6 20.12.2021, 8:12

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иллюстрационное фото

Также есть дефицит по ряду других специальностей.

В Минске заметно вырос дефицит медработников. К примеру, в столице на начало декабря не хватало почти 1000 медсестер. При этом снизился спрос на рабочих. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

Всего в Минске на начало декабря не хватало 24 824 работников. Из специалистов больше всего нужны медсестры и врачи-специалисты. На начало декабря для них было 997 и 835 вакансий соответственно. За прошлый месяц предложений от нанимателей для медсестер стало на 17% больше, а для врачей-специалистов — на 11%. Напомним, за октябрь и сентябрь число предложений для медиков также выросло.

Для фельдшеров размещено 142 вакансии, а для помощников врачей — 94.

В столице также востребованы инженеры (781 предложение), воспитатели (232), менеджеры (172), помощники воспитателя (122), учителя (115), инженеры-программисты (103).

«Из числа специалистов наиболее востребованы: медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фельдшер), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (артист, библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, электромеханики, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах», — поясняют в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

Для рабочих на начало декабря было 15 715 вакансий, или 63,3% от всех предложений нанимателей (месяцем ранее - 64,4%). Наблюдается дефицит поваров (665 вакансий), продавцов (579), водителей автомобилей (462), контролеров-кассиров (421).

У нанимателей также востребованы строители. Для маляров значится 418 вакансии, для штукатуров — 361, для каменщиков — 305.

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