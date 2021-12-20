Белорусы жалуются, что им негде снять деньги 20.12.2021, 8:41

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Число банкоматов и инфокиосков сократилось, а платежных терминалов — резко выросло.

В Беларуси с начала этого года сократилось количество банкоматов и инфокиосков. При этом за третий квартал заметно выросло число платежных терминалов в организациях торговли и сервиса. Это следует из данных Нацбанка. Ранее в Госконтроле сообщали про жалобы белорусов на проблемы со снятием наличных денег из-за нехватки банкоматов, пишет zerkalo.io.

На 1 октября в стране насчитывалось 4332 банкоматов. Это на 55 меньше по сравнению с началом этого года. Инфокиосков осталось 2586 (на 241 меньше, чем на начало года). Ранее в банках поясняли их сокращение в том числе активным переходом белорусов на безналичные платежи.

При этом платежных терминалов за три месяца — июль-сентябрь — стало почти на 5,4 тысячи больше. Напомним, до июля их число сокращалось. Это может быть связано с тем, что некоторых предпринимателей обязали до 10 октября обзавестись кассовыми терминалами или платежными кассами.

В январе-сентябре безналичные операции занимали 91,9% от общего количества платежных операций.

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