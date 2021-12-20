Международная изоляция унижает Лукашенко 12 20.12.2021, 8:50

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фото: ТАСС

По своему статусу он близок к Ким Чен Ыну

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что у Лукашенко просто не осталось друзей. Об этом он пишет в своей статье на сайте politoboz.com:

— Лукашенко, в силу собственных представлений о системе международных отношений, а также об основных факторах, влияющих на политическую ситуацию в Восточной Европе, представляет из себя своеобразный феномен. Находясь больше четверти века во главе среднего по размерам европейского государства и располагая все эти годы колоссальной политической, экономической и военной поддержкой со стороны России, Лукашенко так и не смог стать субъектом даже региональной политики.

Давайте перечислим «друзей» Лукашенко, которых он принимал в Минске или ездил к ним в гости (Россию не трогаем, так как не может быть дружба между кредитором и должником). Сейчас среди друзей Лукашенко можно назвать президента Таджикистана Рахмона и, только в определенной степени, президента Азербайджана Алиева, который понимает токсичность современного Минска. Между прочим, Лукашенко считается другом семьи главы Азербайджана. Пожалуй, всё!

Кто-то скажет, что у Лукашенко в друзьях председатель КНР Си Цзиньпин, но это не так. Лидер Китая дружелюбен со всеми, но с августа 2020 года мы слышим о «великой дружбе» Китая и Беларуси только со слов Лукашенко. Пекин первым признал итоги голосования в версии белорусского ЦИКа (Россия признала второй) и исчез из белорусского кризиса, что понятно. Там, где «пахнет» санкциями, Китая не будет.

Был еще друг Уго Чавес, который даже приезжал в Минск, где поразил женскую часть белорусского истеблишмента каким-то латино-ядерным темпераментом, на фоне которого Лукашенко выглядел усталым стариком-колхозником. Но Чавес умер, а с его приемником Лукашенко не сошелся, так как Минск отказался вернуть (скорее уклонился) нефтяной долг. До настоящего времени уже Шейман, от лица Лукашенко, пытается урегулировать финансовые проблемы между Минском и Каракасом, но пока безрезультатно.

Были еще «друзья», которые уже вышли в политический «тираж» - Порошенко, с которым у Лукашенко не было секретов, что понятно – два олигарха прекрасно понимали друг друга.

Несколько визитов в Минск осуществил и экс-президент Молдовы Игорь Додон, который в своей внутренней и внешней политике зарекомендовал себя ловким демагогом, в чем был очень похож на Лукашенко, что в итоге привело И. Додона к поражению на очередных выборах.

За два месяца до президентских выборов 2020 года в Минске Лукашенко принимал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но дружба между ними как-то не заладилась, хотя белорусский руководитель исправно шлет в Будапешт поздравительные телеграммы. В Европе у Лукашенко нет ни одного «друга».

Но есть один очень активный и значимый персонаж современной мировой политики, который очень нужен Лукашенко – это президент Турции Эрдоган. В ноябре 2016 года, когда Лукашенко был все-таки относительно легитимен, президент Турции посетил Минск и даже открыл в белорусской столице Соборную мечеть, что пригодилось в период миграционного кризиса. Стоит отметить, что Лукашенко в тот период был очень обнадежен перспективами развития отношений с Анкарой, рассчитывая в контактах с Эрдоганом обойти Путина.

Но сказать, что после 2016 года в белорусско-турецких отношениях начался экономический и политический бум, нельзя. Турция стала надежным партнером белорусского контрабандного терминала и неоднократно, когда Россия перекрывала доступ на свой рынок турецких томатов, направляла свой плодовоовощной товар с белорусского направления. В феврале 2019 году на российско-белорусской границе были перехвачены две или три фуры с «белорусскими» грунтовыми (!) и очень спелыми томатами. Таких случаев было великое множество.

В 2019 году Лукашенко посетил Анкару, где его встретил кортеж из конной кавалерии. Этот сюжет надолго прописался на белорусском экране, но потом пришел 2020 год и только в мае 2021 года между двумя президентами состоялся телефонный разговор. На этом турецкий «вектор» белорусской внешней политики застопорился, хотя один «узелок» белорусско-турецких отношений, с учетом коммуникаций между Минском и Баку, мог бы проявиться по вопросу о Нагорном Карабахе. Но, видимо в Минске не нашли политическую формулу взаимоотношений с Арменией.

К концу 2021 года стало совершенно ясно, что Лукашенко близок к статусу Ким Чен Ына. Беларусь под санкциями, внешние связи блокированы, Макей на встрече в Стокгольме создает иллюзию «интереса» к Беларуси. Лукашенко некому даже позвонить, кроме президента России…

Обратим внимание на то, что разруливали миграционный кризис не Беларусь и Польша с Литвой, а Россия с Германией, и как не носилась белорусская пропаганда с двумя звонками Меркель, конвертировать два контакта на высшем уровне в признание шестого президентского срока Лукашенко у Минска не получилось. Страна не просто осталась без внешней политики, ее для Запада просто нет. Беларусь игнорируют.

В принципе, Минск, который сейчас все свои надежды на выживание связывает с российскими деньгами, мог бы демонстративно, как говорится, «плюнуть» на «стену», которая выросла со стороны Евросоюза. Но тогда Беларуси придется расстаться со статусом транзитной страны и это только начало. Есть еще целый ряд факторов, включая международную финансовую систему, из которой республику практически вышвырнули.

В любом случае, в настоящее время, если Запад что-то хочет от Минска, то он обращается к Москве. Это стало политической реальности, что в свою очередь говорит о том, что сейчас Беларусь чем-то похожа на союзную республику времен СССР. К примеру, Вена в ноябре 2021 года сделала попытку создать переговорный «треугольник» по белорусской проблеме без Москвы. Затея не удалась.

Лукашенко остро чувствует международную изоляцию, которая его не только раздражает, но и унижает. Но при этом белорусское руководство упорно не хочет признать то, что правящий в республике политический режим находится в «колее», которая ведет к политическому и экономическому краху. Это какая-то «гонка на вагонетках» в стиле Индианы Джонс, где каждый «перекресток» только усугубляет ситуацию. Прежде всего напомним, что стартом были итоги президентских выборов 2020 года, следом репрессии против населения, в 2021 году – перехват европейского пассажирского авиалайнера и развязанная Минском миграционная война. Естественно, сейчас от всего это белорусское руководство отказывается и оправдывается, но «вагонетку» уже не остановить...

Но главное в том, что после миграционного кризиса говорить о Беларуси, как доноре безопасности, может только сумасшедший.

Лукашенко склонен фантазировать в отношении складывающейся международной обстановки. Белорусский правитель, как правило, убеждает сам себя в том, что ему в очередной раз, используя глобальные противоречия и балансируя между Евросоюзом и Россией, удастся выкрутится и даже получить новые возможности для легитимизации своей власти.

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