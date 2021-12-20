Amnesty International: Белорусские силовики избивали мигрантов дубинками 2 20.12.2021, 8:53

9,170

архивное фото

У многих забирали телефоны и деньги.

Опубликованы выдержки из исследования международной правозащитной организации Amnesty International о жестоком обращении с мигрантами на белорусско-польской границе.

Все опрошенные Amnesty International мигранты утверждают, что к границе с Польшей их постоянно сопровождали белорусские силовики, а после заставляли ее нелегально переходить. "Было около десяти [белорусских] военных и с ними было четыре собаки, — цитируется одно из свидетельств. — Они сказали, что отпустят [на нас] собак, если мы не будем быстро бежать... Военные двигались за нами, избивая дубинками всех, кто не шел достаточно быстро".

В докладе есть свидетельства, что мигранты, пытавшиеся вернуться из пограничной зоны назад, сталкивались с вымогательством взятки со стороны белорусских силовиков, у них могли забрать телефоны и деньги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».