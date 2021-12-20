«Баас» дело тонкое Telegram-канал «Сито Сократа»

20.12.2021, 9:22

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Российской влияние в Сирии продолжает снижаться.

Ряд российских Telegram-каналов из сетки ГРУ с большим энтузиазмом 19 декабря сообщили о «событии исторического характера». Речь идет о том, что политическая опора диктаторского режима Асада, сильно потрепанная за десятилетие гражданской войны, партия «Баас» подписала с главарем террористической организации «Общественное движение «Донецкая Республика» Муратовым (ОДДР) соглашение о сотрудничестве. Хотя российская сторона хочет представить данный факт, как установление официальных отношений между Сирией и «ДНР» действительность диаметрально иная.

В Дамаске не отрицают факт контактов с «днровцами», тем более, еще в сентябре 2021 года сюда уже приезжали на встречу эмиссары «ДНР», и контактировали с помощником генсека «Баас», товарищем Хиляль аль-Хилялем. Однако хитрые сирийцы подают общение с российскими боевиками, как часть протокольной программы встреч шестидневного визита российской делегации. В общем, будут заседания парламентских комитетов дружбы, посещение центра инвалидов «Аль-Амаль», детской больницы Дамаска, и передача подарков семьям шахидов армии Асада в Тартусе.

Иными словами сирийские СМИ, к примеру, Al-Watan или Al-Baath Media, все же делают акцент не контактах с «ДНР», а на переговорах с делегацией из шести депутатов Госдумы во главе с Дмитрием Саблиным, давнишним кадром ГРУ, который уже давно пытается скрестить «ДНР» и «Баас». Сирийцы и тут как бы не причем, мало ли что Саблин привез с собой. Для баасовских партократов ничего не обязывающее ручкание с российским марионетками выгодный способ показать Кремлю, как они «благодарят» за поддержку. Согласно официальной информации от «Баас» договор с ОДДР о различных формах сотрудничества в ряде областей должен укрепить дружбу двух народов. В сирийском понимании, это конечно РФ и Сирия, ведь далее следует мантра о необходимости плотнее сомкнуть ряды в борьбе «против гегемонии, терроризма и расизма» коллективного Запада.

Какие же выводы можно сделать по итогам информационной шумихи вокруг «прорыва» в отношениях между «Баас» и «ДНР». Во-первых, российской влияние в Сирии продолжает снижаться, ведь режим Асада все больше ориентируется на иранцев, китайцев, и даже на отдельные арабские монархии Залива. В Дамаске открыто отказали Москве в признании их ставленников на Донбассе, лишний раз, подтверждая, что «ДНР» и «ЛНР» исключительно продукты жизнедеятельности российской армии и спецслужб на неподконтрольной Украине части Донбасса. Чтобы подсластить горькую пилюлю как раз подсунули модель фейковой дипломатии и имитации какой-то деятельности: не смогли в ГРУ выторговать признание «ДНР», а какой-то пришей кобыле хвост. И все это происходит на фоне наращивания российских военных поставок по морю и по воздуху, в т.ч. чтобы сбалансировать иранское влияние в стране, а также ударить по турецким позициям на севере Сирии. Во-вторых, ребята из «Баас» подспудно нанесли очередной репутационный удар по позициям «Единой России», показав, что данная политсила промотирует террористов на всех доступных ей площадках, но успехи мизерные. В-третьих, вскрылась логическая нестыковка: диктатор Асад и его партийцы из «Баас» пытаются восстановить контроль над всеми территориями Сирии и возродить территориальную целостность страны. Однако поддерживая «ДНР», «Баас» фактически легализует территориальный распад Сирии, и пилит сук на котором сидит. Действительно глупость исторического масштаба. Могут ли в Дамаске об этом не понимать? Подобное близорукое поведение может плачевно закончится для разодранной на части страны, это равносильно выстрелу себе в голову. Вот такой посыл другим друзьям Путина из Беларуси, Венесуэлы, ЦАР, которых потакание российским прихотям ведет к неотвратимому печальному концу.

Telegram-канал «Сито Сократа»

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